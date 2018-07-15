В Microsoft изобрели систему бесконтактного управления для планшетов

В Microsoft изобрели систему бесконтактного управления для планшетов

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало корпорации Microsoft патент на так называемую систему бесконтактного ввода (Touchless input).

Речь идёт об использовании технологии, которая позволит владельцам планшетов взаимодействовать со своими устройствами, не прикасаясь к сенсорному экрану. Выполнять определённые действия и отдавать команды можно будет при помощи жестов в воздухе.

Практическая реализация системы предусматривает применение специальной камеры, наделённой сенсором глубины. Датчики смогут регистрировать движения кисти руки и пальцев в трёхмерном пространстве, а сопутствующие программные алгоритмы позволят преобразовывать снятые показания в те или иные инструкции.

В Microsoft изобрели систему бесконтактного управления для планшетов

В составе коммерческих устройств может быть задействована времяпролётная камера (ToF, time-of-flight). Такие решения служат для оценки глубины сцены. Принцип работы ToF-камеры заключается в измерении времени движения света от источника до объекта и отражённого света до специального датчика.

Заявка на патент была подана ещё в марте 2016 года, но зарегистрировано изобретение только сейчас.

Не исключено, что запатентованная система появится в планшетах Surface следующего поколения. Впрочем, сама корпорация Microsoft о планах по выводу запатентованной технологии на рынок ничего не сообщает.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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