Huawei выпустит смартфон Nova 3i с новым процессором Kirin 710

Huawei выпустит смартфон Nova 3i с новым процессором Kirin 710

На этой неделе Huawei представила мощный фаблет Nova 3, оснащённый 6,3-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2340 ? 1080 точек и вырезом в верхней части, двумя сдвоенными камерами и процессором Kirin 970. И вот теперь сообщается, что у этого аппарата появится менее дорогой собрат — смартфон Nova 3i.

Известно, что, как и старшая модификация, модель Nova 3i будет оборудована экраном с вырезом. Характеристики этой панели аппарат унаследует у версии Nova 3.

В то же время говорится об использовании менее мощного процессора Kirin 710, который пока не представлен официально. Основу этого чипа составят восемь вычислительных ядер. Изделие будет изготавливаться по 12-нанометровой технологии на предприятии Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Упомянута поддержка технологии GPU Turbo, которая обеспечивает повышение производительности видеоподсистемы.

Huawei выпустит смартфон Nova 3i с новым процессором Kirin 710

Аппарат Nova 3i якобы получит четыре камеры. В тыльной части расположится сдвоенный блок на основе 16- и 2-мегапиксельного сенсоров. Фронтальный двойной модуль получит датчики с 24 и 2 млн пикселей.

Смартфон будет предлагаться в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью соответственно 128 и 64 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3340 мА·ч.

Анонс модель Nova 3i ожидается в конце текущего месяца. Цена составит от 300 до 330 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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