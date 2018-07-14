Регулятор подтвердил разработку первого Samsung-смартфона Android Go

В прошлом месяце мы сообщали, что компания Samsung намерена выпустить свой первый смартфон на платформе Android Go. Теперь эти данные подтвердила Федеральная комиссия связи США (FCC). Кроме того, в распоряжении интернет-источников оказались «живые» фотографии аппарата.

В документации FCC упомянуты несколько модификаций смартфона. Они имеют обозначения SM-J260G, SM-J260G/DS, SM-J260Y и SM-J260Y/DS.

По имеющейся информации, смартфон оборудован AMOLED-дисплеем размером 5 дюймов по диагонали. Разрешение не уточняется, но, вероятнее всего, оно составляет 1280 ? 720 точек.

Платформа Android Go, или Android Oreo Go Edition, представляет собой систему для маломощных аппаратов. Поэтому характеристики у готовящейся новинки Samsung соответствующие: только 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 8 или 16 Гбайт и фирменный четырёхъядерный процессор Exynos 7570 с графическим ускорителем Mali-T72.

По слухам, аппарат получит фронтальную 5-мегапиксельную камеру, тыльную камеру с 8-мегапиксельным датчиком, слот microSD, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 2600 мА·ч.

Сертификация FCC означает, что анонс смартфона состоится в самое ближайшее время.



