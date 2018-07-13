LG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OS
Компания LG, по информации от инсайдеров, намерена встряхнуть рынок носимых устройств и выпустить сразу две модели умных часов на базе прошивки Wear OS от Google. Ранее данная платформа была известна как Android Wear.
Что важно, до анонса обоих часов осталось совсем немного времени – они, по слухам, могут прибыть уже до конца текущего месяца, и LG эту информацию совсем не отрицает. На скорый дебют гаджетов указывает и тот факт, что еще в самом начале этого лета они оба побывали на тестировании в FCC и прошли его весьма успешно. По всем документам часы проходят под названиями LM-W315 и LM-W319, так что, вероятно, это все же будут две модификации одной и той же модели, но хочется верить, что LG все же подготовила двое полноценных часов с разными дизайном и возможностями.
Функционал LM-W319 полностью засекречен, а вот про LM-W315 известно многое – в этих часах нас ждут 4 Гб встроенной памяти, экран IPS с диаметром 1,2 дюйма и разрешением 360х360 точек, защита от воды по стандарту IP68 и батарея на 400 мАч. Основу устройства составит устаревший процессор Qualcomm Wear 2100, альтернативы которому все равно пока нет, и он будет работать в паре с 768 Мб оперативной памяти LPDDR3. Стоимость и дизайн новых часов от LG на данный момент не сообщаются.
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Mobile
13.07.2018 10:48