LG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OS

Компания LG, по информации от инсайдеров, намерена встряхнуть рынок носимых устройств и выпустить сразу две модели умных часов на базе прошивки Wear OS от Google . Ранее данная платформа была известна как Android Wear.



Что важно, до анонса обоих часов осталось совсем немного времени – они, по слухам, могут прибыть уже до конца текущего месяца, и LG эту информацию совсем не отрицает. На скорый дебют гаджетов указывает и тот факт, что еще в самом начале этого лета они оба побывали на тестировании в FCC и прошли его весьма успешно. По всем документам часы проходят под названиями LM-W315 и LM-W319, так что, вероятно, это все же будут две модификации одной и той же модели, но хочется верить, что LG все же подготовила двое полноценных часов с разными дизайном и возможностями.



Функционал LM-W319 полностью засекречен, а вот про LM-W315 известно многое – в этих часах нас ждут 4 Гб встроенной памяти, экран IPS с диаметром 1,2 дюйма и разрешением 360х360 точек, защита от воды по стандарту IP68 и батарея на 400 мАч. Основу устройства составит устаревший процессор Qualcomm Wear 2100, альтернативы которому все равно пока нет, и он будет работать в паре с 768 Мб оперативной памяти LPDDR3. Стоимость и дизайн новых часов от LG на данный момент не сообщаются.