Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями

17 июля в продажу поступят наручные часы Xiaomi Mijia Quartz Watch, в которых классический облик соседствует с рядом «умных» функций.

Хронометр будет предлагаться в трёх вариантах исполнения: в белом корпусе с синим ремешком, сером корпусе с серым ремешком, а также в чёрном корпусе с чёрным ремешком. Размер часов — 40 мм.

Новинка наделена контроллером беспроводной связи Bluetooth 4.0 с небольшим энергопотреблением. Часы смогут оповещать владельца о различных событиях, например, о звонках, поступивших на смартфон.

Гаджет способен подсчитывать количество сделанных шагов: эти данные отображаются на вспомогательном циферблате. Собранную статистику пользователи также смогут просматривать в сопутствующем мобильном приложении.

Любопытно, что часы имеют герметичное исполнение. Они, как утверждается, способны выдерживать погружения под воду на глубину до 30 метров. Питание обеспечивает батарейка CR2430.

Приобрести хронометр Xiaomi Mijia Quartz Watch со смарт-функциями можно будет по ориентировочной цене 50 долларов США .



