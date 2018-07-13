Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями

Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями

17 июля в продажу поступят наручные часы Xiaomi Mijia Quartz Watch, в которых классический облик соседствует с рядом «умных» функций.

Хронометр будет предлагаться в трёх вариантах исполнения: в белом корпусе с синим ремешком, сером корпусе с серым ремешком, а также в чёрном корпусе с чёрным ремешком. Размер часов — 40 мм.

Новинка наделена контроллером беспроводной связи Bluetooth 4.0 с небольшим энергопотреблением. Часы смогут оповещать владельца о различных событиях, например, о звонках, поступивших на смартфон.

Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями

Гаджет способен подсчитывать количество сделанных шагов: эти данные отображаются на вспомогательном циферблате. Собранную статистику пользователи также смогут просматривать в сопутствующем мобильном приложении.

Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями

Любопытно, что часы имеют герметичное исполнение. Они, как утверждается, способны выдерживать погружения под воду на глубину до 30 метров. Питание обеспечивает батарейка CR2430.

Приобрести хронометр Xiaomi Mijia Quartz Watch со смарт-функциями можно будет по ориентировочной цене 50 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Стартап с украинскими корнями OpenPhone попал в Y Combinator
Грядущий iPad может получить фирменную камеру TrueDepth для работы с Face IDГрядущий iPad может получить фирменную камеру TrueDepth для работы с Face ID
Еврокомиссия готовится предъявить Google штраф по делу AndroidЕврокомиссия готовится предъявить Google штраф по делу Android
Владельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпусаВладельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпуса
Burger King следит за экранами пользователей через приложениеBurger King следит за экранами пользователей через приложение
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 замечен в ИнтернетеСмартфон Xiaomi Pocophone F1 замечен в Интернете
Названа дата анонса фаблета Xiaomi Mi Max 3Названа дата анонса фаблета Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi выпустила гарнитуру с датчиком пульса и голосовым управлениемXiaomi выпустила гарнитуру с датчиком пульса и голосовым управлением
Стали известны характеристики топового смартфона Xiaomi BerylliumСтали известны характеристики топового смартфона Xiaomi Beryllium
Умные часы Samsung Gear S4 обрели дату релизаУмные часы Samsung Gear S4 обрели дату релиза
У смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памятиУ смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памяти
Xiaomi выпустит мощный смартфон Beryllium на платформе Snapdragon 845Xiaomi выпустит мощный смартфон Beryllium на платформе Snapdragon 845
Xiaomi выпустит четыре версии смартфона Mi A2Xiaomi выпустит четыре версии смартфона Mi A2
Xiaomi провалила первый день торгов на биржеXiaomi провалила первый день торгов на бирже
Новые фото Xiaomi Mi Mix 3 появились в сетиНовые фото Xiaomi Mi Mix 3 появились в сети
Последние новости
Подгружаем последние новости