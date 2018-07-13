Смартфон Xiaomi Pocophone F1 замечен в Интернете

Сетевые источники обнародовали «живые» изображения нового смартфона Xiaomi с кодовым именем Beryllium, о подготовке которого мы не так давно сообщали.

По имеющейся информации, аппарат выйдет на коммерческий рынок под названием Pocophone F1. Изображения говорят о том, что устройство оснащено дисплеем с вырезом в верхней части.

В качестве электронного «мозга» указан процессор с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте 2,8 ГГц. Ранее говорилось, что задействован мощный чип Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630.

Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт. Флеш-модуль рассчитан на хранение 128 Гбайт данных. Питание обеспечивает довольно мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Новинка получит двойную основную камеру, но её характеристики пока не раскрываются. Говорится также о наличии модуля беспроводной передачи данных малого радиуса действия NFC .

Наконец, на изображениях видно, что смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI 9.

Таким образом, Pocophone F1 в случае выхода на рынок пополнит ассортимент устройств верхнего ценового диапазона.



