Sharp выпустит сразу три новых смартфона в Европе

Японская компания Sharp предпримет очередную попытку захвата мобильного рынка Европы, и на этот раз она понадеется на сразу три своих новых смартфона. Речь идет о моделях C10, D10 и B10, которые должны были выйти еще на MWC 2018 в феврале этого года, но по ряду причин задержались почти на полгода.



Смартфон Sharp Aquos C10 обладает экраном Full HD+ на 5,5 дюйма, фотокамерами 8 Мп спереди и 12+8 Мп сзади, модулем NFC для платежей, ОС Android 8 Oreo, 4-64 Гб памяти, процессором Qualcomm 650, АКБ 2700 мАч и ценой в районе 400 евро. Моноблок Sharp B10 окажется бюджетником с экраном 5,7 дюйма формата HD+ с камерами по 13 Мп спереди и сзади. В этом смартфоне нет NFC , но есть батарея 3850 мАч, 32 Гб ROM, 3 Гб RAM и некий CPU с частотой 1,5 ГГц на восьми ядрах. На Sharp B10 стоимостью 300 евро установлена ОС Android 7.



При покупке данного смартфона в Европе в качестве подарка будет предложен 24-дюймовый телевизор Sharp. Замыкает трио смартфон Sharp Aquos D10, на данный момент полностью засекреченный. По слухам, это будет переименованный Sharp Aquos S3 для рынка Европы, так что нас ждет полноценный флагман с безрамочным дисплеем и высокой ценой. Релиз новинок от Sharp ожидается этим летом.