Названа дата анонса фаблета Xiaomi Mi Max 3

Смартфон Xiaomi Mi Max 3, уже почти полностью рассекреченный китайскими СМИ , сегодня наконец-то обрел дату своего анонса. Как и предполагалось, его покажут уже в текущем месяце, и ждать осталось всего несколько дней.



Презентация Xiaomi Mi Max 3 состоится ровно через неделю, 19 июля 2018 года, и его продажи начнутся практически сразу же, чтобы как можно быстрее завоевать весь рынок фаблетов. Цена смартфона будет начинаться от 230 долларов США , и за эти скромные деньги вы станете обладателем настоящего гигантофона с 7-дюймовым экраном и сравнительно тонкими рамками. Габариты Xiaomi Mi Max 3, несмотря на увеличение диагонали экрана, останутся такими же, как у текущего Max 2, и в целом аппараты будут очень похожи внешне – изменится лишь форма задней камеры, которая теперь двойная 12+5 Мп.



Спереди отличия будут лишь в толщине рамок экрана и отсутствии сенсорных кнопок управления под ним у Max 3. Новый китайский фаблет оснащается батареей 5500 мАч, металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, от 3 до 6 Гб оперативной памяти, ускоренной зарядкой по USB-C и фронтальной фотокамерой 5 Мп для селфи. В стоимость войдут ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI неизвестной версии, процессор Qualcomm 636 (в версии Pro – Qualcomm 710), а также накопитель от 32 до 128 гигабайтов.