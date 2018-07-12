Китайцы слили в сеть фото передних панелей Meizu 16 и Meizu 16 Plus

Смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus, релиз которых состоится уже в следующем месяце, постепенно обрастают новыми деталями. Сегодня инсайдеры опубликовали в сети фото их передних панелей, которое позволяет убедиться в идентичности их дизайна и минимальной толщине рамок вокруг их экранов.

Meizu 16 и Meizu 16 Plus

Можно увидеть, что у Meizu 16 и Meizu 16 Plus нет моноброви – наконец-то производители поняли, что эта особенность по нраву далеко не всем потенциальным покупателям. Младшая модель будет оснащена экраном 6.2 дюйма и процессором Qualcomm 710, а также 6 Гб ОЗУ, тогда как 16 Plus сможет похвастаться топовым железом – Qualcomm 845, 6 или 8 Гб RAM, штатным накопителем на 128 гигабайтов и большим экраном Full HD+ с диагональю 6,5 дюйма.

По слухам, нас ждут беспроводная зарядка, новая прошивка Flyme 7.5, сканер отпечатков пальцев в экране, порт USB-C, два SIM-слота, последняя на момент выхода версия ОС Google Android и даже модуль NFC, что намекает на интерес Мейзу к международному мобильному рынку. Смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus поступят в продажу до конца августа этого по цене от 450 до 650 в зависимости от модели и модификации. Напомним, что Xiaomi Mi 8 стоит от 420 долларов.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стартап с украинскими корнями OpenPhone попал в Y Combinator
Apple якобы отказалась от использования 5G-модемов IntelApple якобы отказалась от использования 5G-модемов Intel
Грядущий iPad может получить фирменную камеру TrueDepth для работы с Face IDГрядущий iPad может получить фирменную камеру TrueDepth для работы с Face ID
Еврокомиссия готовится предъявить Google штраф по делу AndroidЕврокомиссия готовится предъявить Google штраф по делу Android
Владельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпусаВладельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпуса
Блок рекламы


Похожие новости
Владельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпусаВладельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпуса
Sony представила смартфон Xperia XA2 PlusSony представила смартфон Xperia XA2 Plus
Новые фото Xiaomi Mi Mix 3 появились в сетиНовые фото Xiaomi Mi Mix 3 появились в сети
Xiaomi Mi A2 засветился на новой фотографииXiaomi Mi A2 засветился на новой фотографии
Meizu 16 показали на «живом» снимке с дактилоскопом в экранеMeizu 16 показали на «живом» снимке с дактилоскопом в экране
OnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 годOnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 год
OnePlus 6 выйдет 10 июля красном исполненииOnePlus 6 выйдет 10 июля красном исполнении
iPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видеоiPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видео
Xiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фотоXiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фото
OnePlus будет поддерживать смартфоны в течение двух летOnePlus будет поддерживать смартфоны в течение двух лет
Последние новости
Подгружаем последние новости