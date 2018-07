Китайцы слили в сеть фото передних панелей Meizu 16 и Meizu 16 Plus

Смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus, релиз которых состоится уже в следующем месяце, постепенно обрастают новыми деталями. Сегодня инсайдеры опубликовали в сети фото их передних панелей, которое позволяет убедиться в идентичности их дизайна и минимальной толщине рамок вокруг их экранов.



Можно увидеть, что у Meizu 16 и Meizu 16 Plus нет моноброви – наконец-то производители поняли, что эта особенность по нраву далеко не всем потенциальным покупателям. Младшая модель будет оснащена экраном 6.2 дюйма и процессором Qualcomm 710, а также 6 Гб ОЗУ, тогда как 16 Plus сможет похвастаться топовым железом – Qualcomm 845, 6 или 8 Гб RAM, штатным накопителем на 128 гигабайтов и большим экраном Full HD+ с диагональю 6,5 дюйма.



По слухам, нас ждут беспроводная зарядка, новая прошивка Flyme 7.5, сканер отпечатков пальцев в экране, порт USB-C, два SIM-слота, последняя на момент выхода версия ОС Google Android и даже модуль NFC , что намекает на интерес Мейзу к международному мобильному рынку. Смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus поступят в продажу до конца августа этого по цене от 450 до 650 в зависимости от модели и модификации. Напомним, что Xiaomi Mi 8 стоит от 420 долларов.