Блокчейн-смартфон Sirin Finney окажется слайдером

В мае этого года стало известно о ведущейся разработке блокчейн-смартфона Sirin Finney, который, по слухам, станет флагманом, но будет стоить свыше 1000 долларов США. Сегодня появились новые подробности о его внешности, в частности, стал известен форм-фактор его корпуса.

Sirin Finney

По имеющимся данным, Sirin Finney будет слайдером, хотя и не совсем стандартным. Как видно на рендерах, у смартфона нет выдвижной клавиатуры, но есть второй экран в верхней части корпуса, притом управляемый отдельной прошивкой – он никак не связан с основной операционной системой и нужен лишь для проведения операций с криптовалютами, а также для отслеживания котировок.

Выглядит Sirin Finney очень стильно, и работает он на ОС Android 8 Oreo, располагая 6 Гб оперативной памяти, процессором Qualcomm 845, основным экраном Full HD+ на 6 дюймов по диагонали и корпусом из металла. Мобильник можно будет использовать в качестве «холодного кошелька» для всех популярных криптовалют, и анонсируют его уже в октябре текущего года. Релиз Sirin Finney предварительно запланирован на ноябрь текущего года, однако узкая его специализация и не самая привлекательная цена гарантируют сильное ограничение по количеству выпущенных экземпляров.

Максим Мишенев, MobileDevice


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