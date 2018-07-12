Блокчейн-смартфон Sirin Finney окажется слайдером

В мае этого года стало известно о ведущейся разработке блокчейн-смартфона Sirin Finney, который, по слухам, станет флагманом, но будет стоить свыше 1000 долларов США . Сегодня появились новые подробности о его внешности, в частности, стал известен форм-фактор его корпуса.



По имеющимся данным, Sirin Finney будет слайдером, хотя и не совсем стандартным. Как видно на рендерах, у смартфона нет выдвижной клавиатуры, но есть второй экран в верхней части корпуса, притом управляемый отдельной прошивкой – он никак не связан с основной операционной системой и нужен лишь для проведения операций с криптовалютами, а также для отслеживания котировок.



Выглядит Sirin Finney очень стильно, и работает он на ОС Android 8 Oreo, располагая 6 Гб оперативной памяти, процессором Qualcomm 845, основным экраном Full HD+ на 6 дюймов по диагонали и корпусом из металла. Мобильник можно будет использовать в качестве «холодного кошелька» для всех популярных криптовалют, и анонсируют его уже в октябре текущего года. Релиз Sirin Finney предварительно запланирован на ноябрь текущего года, однако узкая его специализация и не самая привлекательная цена гарантируют сильное ограничение по количеству выпущенных экземпляров.