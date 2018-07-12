Смартфон Huawei Nova 3i соберут на процессоре Kirin 710

Сразу же после вчерашнего анонса смартфона Huawei Nova 3 появилась информация о его младшей версии под названием Huawei Nova 3i. Она окажется заметно слабее Nova 3, но и цена ее, соответственно, будет намного ниже.

В частности, если Huawei Nova 3 работает на топовом процессоре Kirin 970, то Huawei Nova 3i достался менее производительный Kirin 710, заточенный под смартфоны среднего уровня. Впрочем, в остальном смартфон будет радовать начинкой – в него встроят 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 Гб, слот microSD до 256 Гб и сразу три фотокамеры, где 16+2 Мп расположены на тыльной панели, а еще одна 16 Мп помещена над экраном.

Дисплей смартфона – это панель IPS с разрешением Full HD+ и солидной диагональю 6,3 дюйма, так что это будет отличная замена планшетам и в некотором роде конкурент пока не анонсированного Xiaomi Mi Max 3. Впрочем, последний будет стоить от 230 долларов США, тогда как за Huawei Nova 3i попросят уже в районе 300 долларов, где часть денег придется заплатить исключительно за бренд. Анонс смартфона ожидается этим летом, и продаваться он будет в большинстве стран мира, хотя поначалу он выйдет непосредственно в Китае и в Индии. Цена будет включать ОС Android 8.1 Oreo и двойной слот под SIM-карты.

Максим Мишенев, MobileDevice


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