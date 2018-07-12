Burger King следит за экранами пользователей через приложение

Мобильное приложение Burger King, с помощью которого можно получать скидки в ресторанах сети, втайне от пользователей записывает видео с экрана смартфона. Об этом рассказал пользователь «Пикабу» под ником fennikami, проанализировавший приложение.

Как удалось выяснить пользователю, приложение начинает записывать видео с момента запуска приложения и отсылает полученную информацию на сервер. При этом запись экрана гаджета продолжается даже в свернутом состоянии приложения Burger King.

Сверху — запрос приложения к серверу, снизу — ответ сервера приложению. Параметр MaxVideoLength задан как «0», что означает бесконечную запись при запущенном приложении

Автор публикации отмечает, что доступ к записям экранов имеют не только разработчики Burger King, но и партнеры платформы AppSee, куда и отправляются полученные записи. AppSee позволяет измерять активность пользователей и оценивать их взаимодействие с приложениями.

Напомним, в мае Burger King устроил борьбу со своим конкурентом прямо на выдаче Яндекса, предложив скидку в размере 50% пользователям, которые «обругают» McDonald’s в поисковой строке Яндекс.Поиска.

Рекламная кампания Burger King была настроена так, что пользователи, которые ввели в поисковую строку ругательство в адрес McDonald’s, получали в рекламной выдаче промокод на скидку для мобильного приложения Burger King.


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