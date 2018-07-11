HTC выпустит свой блокчейн-смартфон Exodus этой осенью

Компания HTC, несмотря на совсем плохую финансовую ситуацию, продолжает работать над новыми моделями смартфонов и доводить до ума свои старые проекты. Сегодня стало известно, что блокчейн-смартфон Exodus уже почти готов к релизу, и что выйдет он совсем скоро.

По последним данным, анонсированный в мае HTC Exodus увидит свет осенью этого года, и, по сути, это своего рода «холодный кошелек» для криптовалют – майнеры сразу поняли, что это значит. Иными словами, HTC создает мобильник для крипты, которая, как известно, сильно просела и перестала удерживать интерес миллионов людей по всему миру. В итоге HTC Exodus опоздает к веселью, что уже намекает на слабые продажи устройства – покупать его будут лишь те майнеры, кто по каким-то причинам еще не вышел из игры.

Смартфон, как ожидается, получит чуть ли не флагманскую начинку, однако подробности о ней пока не раскрываются. Получается, что нас ждет очередной топовый мобильник по завышенной цене, а саму HTC ждет еще один провальный финансовый отчет за 2018 год. Впрочем, пока еще не все потеряно, и интересно будет посмотреть на смартфон с аппаратными фишками защиты от взлома и кражи криптовалюты.


Максим Мишенев, MobileDevice


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