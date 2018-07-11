Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus

Сегодня компания Sony презентовала свой новый смартфон среднего ценового сегмента Xperia XA2 Plus. Главной особенностью новинки стала поддержка Hi-Res Audio, объединяющая WAV, FLAC, ALAC, AIFF. Благодаря чему, слушать музыку можно в оригинальном звучании с высокой детализацией.

Sony Xperia XA2 Plus

Корпус Xperia XA2 Plus изготовлен из алюминия, задняя панель – пластиковая с металлическим напылением. Смартфон получил 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей, процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются microSD-карты до 256 ГБ.

Sony Xperia XA2 Plus

Помимо этого, Xperia XA2 Plus оснастили 23-мегапиксельной основной камерой Sony IMX300 с поддержкой записи в 4K, 8-мегапиксельной фронтальной камерой с широким углом обзора и дактилоскопическим сканером на задней панели.

Sony Xperia XA2 Plus

В новом аппарате имеются отдельный слот для двух SIM-карт и слот для microSD-карт. Емкость аккумулятора достигает 3580 мАч. Поддерживаются Qualcomm Quick Charge 3.0 и USB PowerDelivery. Также стоит отметить поддержку Bluetooth 5.0, NFC и LTE Cat.13/12. Размеры смартфона составляют 157?75?9,6 мм, вес – 205 граммов.

В продаже Sony Xperia XA2 Plus появится в августе текущего года. Новинка будет доступна в четырех цветовых вариантах: черном, серебристом, золотом и зеленом. Стоимость станет известна позже.


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