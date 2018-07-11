Apple может отказаться от iPhone X и iPhone SE

Аналитическая компания BlueFin в своем отчете для инвесторов спрогнозировала отказ Apple от флагманского смартфона iPhone X и бюджетного iPhone SE.

В BlueFin считают, что отказ от смартфонов может быть вызван потенциально низким спросом на грядущие новинки, которые традиционно будут представлены в сентябре. Ресурс 9to5mac связывает подобную ситуацию с отсутствием желания обладателей старых iPhone менять их на новые устройства.