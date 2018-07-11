Apple может отказаться от iPhone X и iPhone SE

Аналитическая компания BlueFin в своем отчете для инвесторов спрогнозировала отказ Apple от флагманского смартфона iPhone X и бюджетного iPhone SE.
В BlueFin считают, что отказ от смартфонов может быть вызван потенциально низким спросом на грядущие новинки, которые традиционно будут представлены в сентябре. Ресурс 9to5mac связывает подобную ситуацию с отсутствием желания обладателей старых iPhone менять их на новые устройства.
Также в отчете указано, что Apple во II половине 2018 года изготовит 91 млн новых iPhone. Однако, аналитики не уточнили, что они подразумевают под «отказом» от вышеуказаных смартфонов. Можно предположить, что их производство и продажи будут постепенно снижаться и в конечном итоге прекращены.