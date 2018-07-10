Apple выпустила обновление iOS 11.4.1 с уязвимостью

Компания Apple выпустила небольшое обновление iOS 11.4.1, которое включает в себя исправление багов, обнаруженные в iOS 11.4.

Apple iOS 11.4

Помимо исправление багов, iOS 11.4.1 принесла с собой обновленную функцию Find My AirPod, также улучшенную синхронизация почты, контактов и заметок с аккаунтами AirPods.

С апдейтом появилась и новая функция USB Restricted Mode, обеспечивающая защиту от взломов iPhone и iPad. В меню настроек появилась клавиша USB Accessories, которая по умолчанию выключена. Если iPhone или iPad был заблокирован более одного часа, iOS не позволит USB-аксессуарам подключаться к устройству. Таким образом, правоохранительные органы или злоумышленники не смогут воспользоваться для взлома смартфона или планшета устройством GrayKey или другими аналогичными устройствами.

Однако в функции USB Restricted Mode специалисты компании ElcomSoft обнаружили ошибку, при помощи которой можно сбросить отчет времени, в течение которого можно подключать USB-аксессуары к порту Lightning. Для этого необходимо использовать совершенно новый USB-аксессуар, который никогда не подключался к другим устройствам. Воспользоваться им можно до того, как включится режим USB Restricted Mode. Стоит отметить, что для этой цели подойдут не все USB-аксессуары.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУСмартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУ
Кто занимает частоты на 5G в Украине и сможет заработать на этом во время будущих тендеров
Расходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google PlayРасходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google Play
OnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 годOnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 год
Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1
Блок рекламы


Похожие новости
Apple якобы отказалась от использования 5G-модемов IntelApple якобы отказалась от использования 5G-модемов Intel
Apple запустила массовое производство iPhone 6s в ИндииApple запустила массовое производство iPhone 6s в Индии
Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спорApple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор
Nokia 8 Sirocco, 7 Plus и 6.1 с обновлением ПО научатся распознавать лицаNokia 8 Sirocco, 7 Plus и 6.1 с обновлением ПО научатся распознавать лица
Apple лишит iPhone разъёма и физических кнопокApple лишит iPhone разъёма и физических кнопок
Bloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем кварталеBloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем квартале
Apple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователейApple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователей
Apple планирует в сентябре продать 45 миллионов новых iPhoneApple планирует в сентябре продать 45 миллионов новых iPhone
Apple начнет автоматически передавать в службу спасения данные о локализации пользователяApple начнет автоматически передавать в службу спасения данные о локализации пользователя
Google выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много летGoogle выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много лет
Последние новости
Подгружаем последние новости