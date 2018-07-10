Apple выпустила обновление iOS 11.4.1 с уязвимостью

Компания Apple выпустила небольшое обновление iOS 11.4.1, которое включает в себя исправление багов, обнаруженные в iOS 11.4.

Помимо исправление багов, iOS 11.4.1 принесла с собой обновленную функцию Find My AirPod, также улучшенную синхронизация почты, контактов и заметок с аккаунтами AirPods.

С апдейтом появилась и новая функция USB Restricted Mode, обеспечивающая защиту от взломов iPhone и iPad . В меню настроек появилась клавиша USB Accessories, которая по умолчанию выключена. Если iPhone или iPad был заблокирован более одного часа, iOS не позволит USB-аксессуарам подключаться к устройству. Таким образом, правоохранительные органы или злоумышленники не смогут воспользоваться для взлома смартфона или планшета устройством GrayKey или другими аналогичными устройствами.