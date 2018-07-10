Еврокомиссия готовится предъявить Google штраф по делу Android
Еврокомиссия может предъявить Google второй антимонопольный штраф – по делу Android – уже на следующей неделе. Об этом
Помимо штрафа, регулятор также может потребовать от компании изменить правила для производителей устройств, использующих Android.
В настоящее время производители Android-устройств, такие как Samsung, чтобы предоставлять пользователям доступ к Google Play, должны соблюдать ряд требований касательно предустановки пакета приложений Google. Еврокомиссия считает эту практику антиконкурентной.
Ранее Google столкнулся с аналогичными претензиями со стороны Федеральной антимонопольной службы в РоSSии, однако отделался более мелкими убытками. В ЕС компании грозит штраф в несколько миллиардов.
Напомним, что в июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за продвижение своих сервисов в товарном поиске. Сейчас регулятор также ведёт расследование касательно рекламного сервиса AdSense.
О том, что Еврокомиссия готовится наложить на Google второй крупный антимонопольный штраф, по делу Android, стало известно в начале июня. На тот момент сообщалось, что ведомство объявит о своём решении в ближайшие недели.
Согласно Reuters, заявление о штрафе по делу Android будет отложено до тех пор, пока не завершится визит президента США Дональда Трампа в Европу.
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10.07.2018 15:25
10.07.2018 15:25