Xiaomi выпустит мощный смартфон Beryllium на платформе Snapdragon 845

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о загадочном смартфоне Xiaomi, который фигурирует под кодовым именем Beryllium.

Аппарат будет относиться к устройствам топового уровня. Его основой послужит процессор Snapdragon 845, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре — до 1,8 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630. В состав чипа входит модем Snapdragon X20 LTE , который теоретически позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 1,2 Гбит/с.

Известно, что смартфон Beryllium получит дисплей с вырезом в верхней части и соотношением сторон 18:9. В тыльной части корпуса расположится сдвоенная основная камера с оптическим зумом.

Слота для карты microSD у аппарата не будет. Говорится о наличии дактилоскопического сенсора, а также модуля NFC . Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Фотографии Mi.com

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, увы, нет.

По оценкам Xiaomi, компания реализовала в первом квартале нынешнего года приблизительно 28,4 млн «умных» сотовых трубок. Это на 88 % больше по сравнению с результатом за первую четверть прошлого года (по другим оценкам, рост и вовсе превысил 100 %).



