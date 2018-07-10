Смартфон Nokia X5 появился на новых рендерах

Опубликованы новые рендеры смартфона Nokia X5. младшего брата ранее представленного Nokia X6. Можно заметить вырез в верхней части экрана, но здесь он немного другой формы в сравнении с Х6. Впрочем, часть дисплея он все равно отъедает, так что сразу отнесем данную особенность дизайна к недостаткам.



По сравнению с Х6 монобровь Nokia X5 стала заметно шире, что совсем плохо, а в остальном дизайн скопирован без особых изменений, впрочем, как и внутренняя составляющая. До презентации смартфона осталась всего лишь пара дней, чем и обусловлено появление в сети данных пресс-рендеров, и на данный момент его начинка уже почти полностью рассекречена.



Так, в новом Nokia X5 нас ждут 3, 4 и даже 6 Гб RAM на выбор, экран на 6 дюймов с не самым высоким разрешением HD+ при соотношении сторон 18,5:9, и накопитель на 32 или 64 гигабайта. Модель процессора пока что держится в секрете, однако удалось выяснить, что его производителем стала MediaTek, и что в нем сосредоточено 8 вычислительных ядер. Отсутствие чипа от Qualcomm гарантированно отразится на продажах, но ничего не попишешь – смартфон будет сравнительно недорогим. Презентация Nokia X5 с батареей 3000 мАч состоится 11 июля этого года, и там же будет объявлена его стоимость.