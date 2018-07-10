Смартфон Nokia X5 появился на новых рендерах

Опубликованы новые рендеры смартфона Nokia X5. младшего брата ранее представленного Nokia X6. Можно заметить вырез в верхней части экрана, но здесь он немного другой формы в сравнении с Х6. Впрочем, часть дисплея он все равно отъедает, так что сразу отнесем данную особенность дизайна к недостаткам.

Nokia X5

По сравнению с Х6 монобровь Nokia X5 стала заметно шире, что совсем плохо, а в остальном дизайн скопирован без особых изменений, впрочем, как и внутренняя составляющая. До презентации смартфона осталась всего лишь пара дней, чем и обусловлено появление в сети данных пресс-рендеров, и на данный момент его начинка уже почти полностью рассекречена.

Так, в новом Nokia X5 нас ждут 3, 4 и даже 6 Гб RAM на выбор, экран на 6 дюймов с не самым высоким разрешением HD+ при соотношении сторон 18,5:9, и накопитель на 32 или 64 гигабайта. Модель процессора пока что держится в секрете, однако удалось выяснить, что его производителем стала MediaTek, и что в нем сосредоточено 8 вычислительных ядер. Отсутствие чипа от Qualcomm гарантированно отразится на продажах, но ничего не попишешь – смартфон будет сравнительно недорогим. Презентация Nokia X5 с батареей 3000 мАч состоится 11 июля этого года, и там же будет объявлена его стоимость.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУСмартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУ
Кто занимает частоты на 5G в Украине и сможет заработать на этом во время будущих тендеров
Расходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google PlayРасходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google Play
OnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 годOnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 год
Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi выпустит мощный смартфон Beryllium на платформе Snapdragon 845Xiaomi выпустит мощный смартфон Beryllium на платформе Snapdragon 845
Xiaomi выпустит четыре версии смартфона Mi A2Xiaomi выпустит четыре версии смартфона Mi A2
Грядёт анонс смартфонов Nokia с процессорами Snapdragon 710 и Snapdragon 845Грядёт анонс смартфонов Nokia с процессорами Snapdragon 710 и Snapdragon 845
Смартфон BlackBerry Ghost получит мощный аккумуляторСмартфон BlackBerry Ghost получит мощный аккумулятор
Фаблет Xiaomi Mi Max 3 показан на новых снимкахФаблет Xiaomi Mi Max 3 показан на новых снимках
Смартфон BlackBerry Ghost оснастят батареей неплохой емкостиСмартфон BlackBerry Ghost оснастят батареей неплохой емкости
Смартфон Samsung Galaxy J7 Aero «засветился» в бенчмаркеСмартфон Samsung Galaxy J7 Aero «засветился» в бенчмарке
Смартфон Honor Note 10 станет конкурентом Xiaomi Mi Max 3Смартфон Honor Note 10 станет конкурентом Xiaomi Mi Max 3
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на «живом» снимкеСмартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на «живом» снимке
Смартфон Ulefone S9 Pro стоит ровно $100Смартфон Ulefone S9 Pro стоит ровно $100
Последние новости
Подгружаем последние новости