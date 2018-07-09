Xiaomi провалила первый день торгов на бирже

С 25 июня на Гонконгской бирже стартовали продажи акций китайского производителя смартфонов Xiaomi. Компания планировала реализовать акции на сумму $6 миллиардов, однако смогла выручить лишь $4,72 миллиарда.

Xiaomi

Изначально, стоимость одной акции составляла 17 гонконгских доллара или $2,17. К завершению торгов цена одной акции сократилась до $2,12. Во время обеденных торгов 9 июля, биржевой индекс Hang Seng повысился на 1,49%.

Как оказалось, первые торги Xiaomi на бирже прошли не самым лучшим образом. Причиной такой неудачи, возможно, послужили нынешние рыночные разборки США с Китаем. Напомним, в ночь на 6 июля вступили в силу 25%-е пошлины на ввоз 545 товаров американских товаров в Китай на сумму около $34 миллиардов.


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