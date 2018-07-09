Xiaomi провалила первый день торгов на бирже

С 25 июня на Гонконгской бирже стартовали продажи акций китайского производителя смартфонов Xiaomi. Компания планировала реализовать акции на сумму $6 миллиардов, однако смогла выручить лишь $4,72 миллиарда.

Изначально, стоимость одной акции составляла 17 гонконгских доллара или $2,17. К завершению торгов цена одной акции сократилась до $2,12. Во время обеденных торгов 9 июля, биржевой индекс Hang Seng повысился на 1,49%.