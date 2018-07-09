Владельцы iPhone жалуются на быстрый разряд аккумулятора в iOS 11.4

Обновление iOS 11.4, которое стало доступно в конце мая, принесло с собой не только новые функции, но и проблемы для владельцев iPhone.

iPhone X

По сообщению ресурса 9to5mac.com, аккумуляторы «яблочных» смартфонов, обновившись до iOS 11.4, стали очень быстро терять заряд. На форуме поддержки Apple уже 3133 пользователей сообщили, что их мобильные аппараты подвержены проблеме.

После обновления в смартфонах запускается некий фоновый процесс, который не дает смартфону переходить в «спящий» режим. По утверждению владельцев iPhone, телефоны быстро разряжаются, даже если ими не пользоваться. Хотя в статистике аккумулятора указывается, что аппарат активно проработал 50% всего времени. Из-за этого владельцам приходится заряжать свои смартфоны каждые 2-3 часа.

Остается загадкой, что приводит к столь быстрому разряду аккумулятора. Пока официальных комментариев по данной проблеме Apple не дает.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУСмартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУ
Кто занимает частоты на 5G в Украине и сможет заработать на этом во время будущих тендеров
Расходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google PlayРасходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google Play
Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1
Samsung прекратит производство бюджетных смартфоновSamsung прекратит производство бюджетных смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
iPhone 2018 года будут поставляться с быстрой зарядкой USB Type-CiPhone 2018 года будут поставляться с быстрой зарядкой USB Type-C
Слухи: новые iPhone предложат поддержку двух SIM-карт и высокую производительностьСлухи: новые iPhone предложат поддержку двух SIM-карт и высокую производительность
iPhone X 2018 стал самым мощным смартфоном в GeekbenchiPhone X 2018 стал самым мощным смартфоном в Geekbench
iPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видеоiPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видео
LG Display произведёт 2–4 млн дисплеев для 6,5-дюймового iPhoneLG Display произведёт 2–4 млн дисплеев для 6,5-дюймового iPhone
Аналитик рассказал, когда iPhone получит значимые нововведенияАналитик рассказал, когда iPhone получит значимые нововведения
Apple запустила массовое производство iPhone 6s в ИндииApple запустила массовое производство iPhone 6s в Индии
Vivo создала в 10 раз более точный 3D-сканер лица, чем в iPhone XVivo создала в 10 раз более точный 3D-сканер лица, чем в iPhone X
Известна стоимость новых iPhone 2018 годаИзвестна стоимость новых iPhone 2018 года
В iPhone не останется разъемов и кнопокВ iPhone не останется разъемов и кнопок
Последние новости
Подгружаем последние новости