Владельцы iPhone жалуются на быстрый разряд аккумулятора в iOS 11.4

Обновление iOS 11.4, которое стало доступно в конце мая, принесло с собой не только новые функции, но и проблемы для владельцев iPhone.

По сообщению ресурса 9to5mac.com , аккумуляторы «яблочных» смартфонов, обновившись до iOS 11.4, стали очень быстро терять заряд. На форуме поддержки Apple уже 3133 пользователей сообщили, что их мобильные аппараты подвержены проблеме.

После обновления в смартфонах запускается некий фоновый процесс, который не дает смартфону переходить в «спящий» режим. По утверждению владельцев iPhone, телефоны быстро разряжаются, даже если ими не пользоваться. Хотя в статистике аккумулятора указывается, что аппарат активно проработал 50% всего времени. Из-за этого владельцам приходится заряжать свои смартфоны каждые 2-3 часа.