Владельцы iPhone жалуются на быстрый разряд аккумулятора в iOS 11.4

Обновление iOS 11.4, которое стало доступно в конце мая, принесло с собой не только новые функции, но и проблемы для владельцев iPhone.
По сообщению ресурса
После обновления в смартфонах запускается некий фоновый процесс, который не дает смартфону переходить в «спящий» режим. По утверждению владельцев iPhone, телефоны быстро разряжаются, даже если ими не пользоваться. Хотя в статистике аккумулятора указывается, что аппарат активно проработал 50% всего времени. Из-за этого владельцам приходится заряжать свои смартфоны каждые 2-3 часа.
Остается загадкой, что приводит к столь быстрому разряду аккумулятора. Пока официальных комментариев по данной проблеме Apple не дает.