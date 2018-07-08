Samsung проектирует планшет Galaxy Tab на платформе Snapdragon 430

Samsung проектирует планшет Galaxy Tab на платформе Snapdragon 430

Информация сразу из нескольких источников указывает на то, что компания Samsung готовит к выпуску относительно недорогой планшетный компьютер.

Речь идёт об устройстве, которое фигурирует под кодовым обозначением SM-T387. Как сообщают сетевые наблюдатели, на коммерческий рынок этот гаджет может поступить под именем Galaxy Tab A 8.0 (2018).

Сначала информация о планшете появилась на сайте организации Wi-Fi Alliance. Обнародованные данные указывают на то, что новинка сможет работать в мобильных сетях четвёртого поколения LTE.

Позднее некоторые технические характеристики устройства (модификации SM-T387V) раскрыл бенчмарк Geekbench. Сказано, в частности, что компьютер оснащён процессором Qualcomm MSM8937. Это изделие Snapdragon 430, которое объединяет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 505. Правда, в данных Geekbench почему-то указано, что количество ядер равно четырём.

Samsung проектирует планшет Galaxy Tab на платформе Snapdragon 430

Тест также свидетельствует о наличии 2 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 8.1.0.

По всей видимости, анонс новинки состоится в ближайшие месяцы. Презентация может быть приурочена к выставке IFA 2018, которая откроется 31 августа.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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