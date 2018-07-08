Huawei TalkBand B5 – гибрид смарт-часов и Bluetooth-гарнитуры

Инсайдер Эван Бласс опубликовал рендерные снимки Huawei TalkBand B5 – гаджета, который станет гибридом смарт-часов и Bluetooth-гарнитуры, унаследовав функционал TalkBand B1 2014 года выпуска.
Исходя из снимка, гаджет может использоваться в качестве смарт-часов и фитнес-трекер. Кроме того, устройство сможет играть роль Bluetooth-гарнитуры, если его прикрепить к уху. Технические спецификации Huawei TalkBand B5 не сообщаются. Дизайн новинки напоминает TalkBand B3 2016 года.
Инсайдер не сообщил ни дату выхода, ни стоимость Huawei TalkBand B5. Стоит ожидать, что данная информация станет известна уже в ближайшее время.