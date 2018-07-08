Huawei TalkBand B5 – гибрид смарт-часов и Bluetooth-гарнитуры

Инсайдер Эван Бласс опубликовал рендерные снимки Huawei TalkBand B5 – гаджета, который станет гибридом смарт-часов и Bluetooth-гарнитуры, унаследовав функционал TalkBand B1 2014 года выпуска.

Исходя из снимка, гаджет может использоваться в качестве смарт-часов и фитнес-трекер. Кроме того, устройство сможет играть роль Bluetooth-гарнитуры, если его прикрепить к уху. Технические спецификации Huawei TalkBand B5 не сообщаются. Дизайн новинки напоминает TalkBand B3 2016 года.