Грядущий iPad может получить фирменную камеру TrueDepth для работы с Face ID

Грядущий iPad может получить фирменную камеру TrueDepth для работы с Face ID

По данным разработчика ПО Стива Тротона-Смита (Steve Troughton-Smith), зарекомендовавшего себя как надёжный инсайдер по «яблочной» продукции, новый iPad сможет похвастаться принципиальными улучшениями функциональной части. Изменения в инструментарии AvatarKit, который лежит в основе анимационных смайлов Animoji и Memoji, свидетельствуют об их скором появлении на мобильных устройствах с большим дисплеем. Об этом свидетельствует исходный код бета-версии iOS 12, доступ к которой получили создатели программного обеспечения для мобильной платформы Apple. Намёк на экран iPad, скрытый в формулировке о дисплее с увеличенной диагональю, в данном случае кажется очевидным и недвусмысленным.

Появление Animoji на iPad косвенно подтверждает слухи о модификации аппаратной составляющей будущих Apple-планшетов. Купертинцы, взяв за эталон текущего модельного ряда смартфон iPhone X, оснастят системой 3D-сканирования лица и свои планшетные компьютеры. Фирменная камера TrueDepth будет отвечать не только за анимированные смайлы, но и лицевую идентификацию посредством Face ID. Таким образом, грядущее поколение iPad станет неким симбиозом текущей версии планшета и смартфона iPhone X, от которого ему достанутся указанные выше функции.

Кроме того, следующая модель iPad станет преемником всего того набора уникальных «фишек», доставшимися iPhone X. В их числе — возможность навигации по интерфейсу при помощи жестов. Такое решение предусматривает отказ от использования кнопки «Домой». Её отсутствие позволит увеличить полезную площадь фронтальной поверхности планшета за счёт уменьшения рамок вокруг дисплея.

Релиз кардинально обновлённого iPad должен состояться этой осенью. Новинка обещает стать не просто очередным устройством в серии, выполненным по классической схеме и с плановым апгрейдом компонентов, а значимым шагом вперёд на пути эволюции планшетов Apple.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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