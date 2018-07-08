Грядёт анонс смартфонов Nokia с процессорами Snapdragon 710 и Snapdragon 845

Грядёт анонс смартфонов Nokia с процессорами Snapdragon 710 и Snapdragon 845

Сетевые источники сообщают о том, что в ближайшее время компания HMD Global представит сразу несколько новых смартфонов под брендом Nokia.

В частности, уже на следующую среду, 11 июля, намечена презентация аппарата Nokia 5.1 Plus, также известного как Nokia X5. Характеристики этого устройства ранее раскрыл Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). По имеющейся информации, смартфон получит 5,86-дюймовый экран с разрешением 1520 ? 720 точек, восьмиядерный процессор, двойную камеру с 13- и 5-мегапиксельным сенсорами, флеш-накопитель ёмкостью до 64 Гбайт и аккумулятор на 3000 мА·ч.

До конца третьего квартала также ожидается анонс смартфона Nokia на платформе Snapdragon 710. Этот процессор объединяет восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616, блок искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Engine и модем Snapdragon X15 LTE.

Грядёт анонс смартфонов Nokia с процессорами Snapdragon 710 и Snapdragon 845

Наконец, в августе или сентябре, по слухам, дебютирует мощный аппарат Nokia с процессором Snapdragon 845 (восемь ядер Kryo 385 с частотой до 2,8 ГГц, контроллер Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE). Этому смартфону приписывают наличие дактилоскопического сканера, интегрированного в область дисплея.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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