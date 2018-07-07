Смартфон BlackBerry Ghost получит мощный аккумулятор

Автор IT-блога @evleaks Эван Бласс (Evan Blass), регулярно публикующий достоверную информацию о готовящихся новинках из мобильного мира, раскрыл дополнительные данные о смартфоне BlackBerry Ghost.

Ранее сообщалось, что устройство выйдет в стандартной версии и в модификации с приставкой Pro. Аппараты получат безрамочный дизайн и дисплей с соотношением сторон 18:9. Клавиатура с раскладкой QWERTY не предусмотрена.

Как теперь стало известно, смартфон Ghost будет оборудован довольной мощной аккумуляторной батареей: её ёмкость составит 4000 мА·ч. Это станет максимальным значением для всех когда-либо выпускавшихся сотовых аппаратов BlackBerry.

Эван Бласс отмечает, что аппарат Ghost будет относиться к флагманским устройствам. А поэтому можно ожидать наличие процессора Snapdragon 845 и как минимум 6 Гбайт оперативной памяти. Смартфон получит сдвоенную основную камеру с оптическим зумом.

Анонс Ghost и Ghost Pro ожидается текущим летом. Не исключено, что официальная презентация новинок состоится в ближайшие две–три недели. Смартфоны будут поставляться с операционной системой Android.

Добавим, что в первом квартале 2019 финансового года (был закрыт 31 мая) BlackBerry понесла чистые убытки в размере $60 млн. Для сравнения: годом ранее компания получила $671 млн прибыли.



