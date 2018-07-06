Xiaomi выпустит собственную беспроводную зарядку с Qi второго поколения

Компания Xiaomi намерена выпустить собственную зарядную станцию второго поколения для смартфонов и иных гаджетов с поддержкой стандарта Qi. Устройство уже прошло ряд тестов и готовится к анонсу этим летом, и будет оно, само собой, очень и очень недорогим.



В сети уже есть рендер грядущей новинки от Xiaomi, и выглядит она почти так же, как и станция, вышедшая одновременно со смартфоном Mi Mix 2S. Отличия в дизайне минимальны – это все та же круглая штуковина с минималистичным дизайном, но все самое интересное будет скрыто у нее внутри. Как сообщается, новая зарядка от Xiaomi окажется значительно мощнее текущей, что позволит заряжать мобильники намного быстрее без использования проводов. Ходят слухи, что ее мощность составит чуть ли не 20 ватт, но верить в это пока что не стоит.



Станцию могут показать вместе со смартфоном Mi Max 3 уже в ближайшие дни, хотя сам он не поддерживает зарядку по воздуху. По предварительным данным, станция Xiaomi будет стоить не дороже 17 долларов США при покупке оной в Поднебесной, и это отличная альтернатива зарядке AirPower от Apple , которая предварительно оценена в 200 долларов. При таком раскладе яблочный аксессуар гарантированно провалится в продаже, а вот зарядку от Xiaomi будут покупать огромными партиями.