Рассекречены характеристики тройной камеры Samsung Galaxy S10+

Samsung готовит к выпуску три варианта флагманского смартфона Galaxy S10. Один из них, Galaxy S10+, станет первым аппаратом южнокорейского производителя с тройной основной камерой.

Galaxy S10

Как сообщает сайт AllAboutSamsung, в качестве основного сенсора камеры Galaxy S10+ выступит 12-мегапиксельный модуль с переменной апертурой f/1.5 и f/2.4. К сожалению, данный сенсор не получит поддержку автофокуса и оптической стабилизации изображения.

В качестве вспомогательных сенсоров будут использоваться 16-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.9 и углом обзора в 123°, а также 13-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.4.

Презентация Samsung Galaxy S10 состоится в Барселоне на выставке Mobile World Congress 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля.




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