Смартфон BlackBerry Ghost оснастят батареей неплохой емкости

В ближайшем будущем под маркой BlackBerry будет представлен новый смартфон с кодовым именем Ghost, который окажется классическим сенсорным моноблоком без аппаратной клавиатуры. Одной из фишек данного аппарата станет его сравнительно большой аккумулятор – такой же, как во многих смартфонах Xiaomi.

Емкость батареи нового BlackBerry Ghost, по информации инсайдеров, составит ровно 4000 мАч, и у нее будет как быстрая зарядка по USB-C, так и беспроводная зарядка через стеклянную заднюю панель. Смартфон экипирован процессором Qualcomm 845, то есть это еще один флагман 2018 года, и его оснастят 6 или 8 Гб оперативной памяти, двойной фотокамерой на тыльной панели, экраном 18:9 без моноброви и ОС Android 8.1 Oreo с возможностью апдейта до Android 9 осенью этого года.

Прочие возможности BlackBerry Ghost не приводятся, чтобы не мешать продажам недавно вышедшего смартфона Key2 с аппаратной клавиатурой на лицевой панели. По всей вероятности, оставшиеся компоненты моноблока удивить не смогут: все будет более-менее стандартно – два SIM-слота, разрешение экрана Full HD+ или Quad HD+, распознавание лиц при помощи фронтальной камеры и так далее. Дебют BlackBerry Ghost ожидается в начале осени текушего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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