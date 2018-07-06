Вышла публичная сборка iOS 12 beta 2

Вчера Apple выпустила iOS 12 Public Beta 2. Вторую бета-версию прошивки могут установить все участники программы тестирования Apple .

Что нового?

В основном iOS 12 Public Beta 2 включает в себя исправление уже имеющихся багов, улучшение оптимизации на старых устройствах, и повышение стабильности. Помимо этого, появились новые функции для карт от Apple . Но на данный момент навигация работает только на территории Сан-Франциско.

Также стали доступны новые стикеры в iMessage. Дизайн приложения «Диктофон» для iPad претерпел кардинальных изменений. Еще iOS 12 Public Beta 2 включает в себя встроенный контроллер активности, поддержку фреймворка ARKit второго поколения и бета-версию приложения Siri Shortcuts.

Как установить?

Размер iOS 12 Public Beta 2 составляет около 600 МБ. Для того, чтобы установить прошивку на свое устройство, пользователям необходимо зарегистрироваться в программе Beta Software на специальном портале Apple и загрузить бета-профиль.

Если на вашем аппарате уже установлена первая бета, то обновится до второй версии можно автоматически через раздел «Обновления».