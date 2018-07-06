Смартфон Samsung Galaxy J7 Aero «засветился» в бенчмарке
Ассортимент смартфонов Samsung, по сообщениям сетевых источников, вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero.
Аппарат был замечен в бенчмарке Geekbench под кодовым обозначением SM-J737V. Указано, что он функционирует под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
В качестве электронного «мозга» значится фирменный процессор Exynos 7885 с восемью вычислительными ядрами: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Чип располагает графическим ускорителем Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE.
Модификация Galaxy J7 Aero, «засветившаяся» в бенчмарке, была наделена 2 Гбайт оперативной памяти. Но сетевые источники отмечают, что на рынок может также выйти версия с 3 Гбайт ОЗУ.
Аппарату приписывают наличие дисплея формата 720р (1280 ? 720 точек) размером 5,5 дюйма по диагонали, а также одинарной 13-мегапиксельной камеры.
Добавим, что в первом квартале текущего года Samsung, по оценкам Gartner, отгрузила примерно 78,6 млн смартфонов. Рыночная доля составила 20,5 %. По итогам текущего года в целом компания рассчитывает реализовать от 320 до 350 млн «умных» трубок.
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