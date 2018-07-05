Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на «живом» снимке

В сети опубликован новый снимок смартфона Xiaomi Mi Max 3, до анонса которого остались считанные дни. В кадре его тыльная панель в темном цвете корпуса, и это уже окончательный дизайн смартфона.



Новый Xiaomi Mi Max 3 практически не отличается от Mi Max 2 с точки зрения облика задней крышки – она по-прежнему цельнометаллическая, то есть без беспроводной зарядки, и на ней по-прежнему есть только сканер отпечатков пальцев и фотокамера. Последняя, правда, сильно изменилась, многократно увеличившись в размерах и став двойной. Кроме того, она значительно выпирает из корпуса, и этот недостаток, которого нет у второго поколения, придется устранять только при помощи чехла.



Спереди у Xiaomi Mi Max 3 есть большой экран IPS Full HD+ на 7 дюймов по диагонали с тонкими рамками и соседом в виде матрицы на 8 Мп. Сенсорных кнопок на нижней грани уже не будет. Стоимость смартфона на момент старта продаж составит от 240 долларов США за версию с 3-32 Гб памяти и процессором Qualcomm 636 на восьми ядрах. Этот же CPU будет стоять в модели 4-64 Гб, а также выйдет отдельная Pro-версия с процессором Qualcomm 710 и памятью 6-128 гигабайтов. Релиз нового Xiaomi Mi Max 3 состоится уже до конца этого месяца в Китае.