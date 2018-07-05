Смартфон Ulefone S9 Pro стоит ровно $100
Третий эшелон производителей смартфонов породил новый аппарат под названием Ulefone S9 Pro. Это бюджетное решение стоимостью в пределах 100 долларов США при заказе из Китая, и оно вполне стоит этих денег.
В частности, у Ulefone S9 Pro есть 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, изящный дизайн, экран 5,5 дюйма с разрешением HD+ и сравнительно небольшими рамками, а также три фотокамеры – 5 Мп спереди для селфи и двойной модуль 13+5 Мп сзади для простых снимков. Смартфон собирается на процессоре MediaTek MT6739, представленном в начал этого года, на его тыльной панели есть сканер отпечатков пальцев, а упомянутая фронтальная камера сможет узнать вас по лицу.
В составе смартфона Ulefone S9 Pro есть неплохая батарея 3300 мАч, свежая прошивка Android 8.1 Oreo со штатной оболочкой Google и стандартный набор компонентов – 2 SIM-слота, microSD, LTE-модем и так далее. По словам разработчиков, смартфон может продержаться целых 18 часов на одном заряде в режиме разговора, и это вполне может оказаться правдой ввиду отсутствия у него энергоемких компонентов. В продажу Ulefone S9 Pro поступит до конца этого лета по цене в пределах 100 долларов США.
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