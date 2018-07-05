Xiaomi Mi A2 засветился на новой фотографии

Смартфон Xiaomi Mi A2, не так давно прошедший сертификацию NCC и протестированный в Geekbench, сегодня показался на новом снимке, где он запечатлен спереди. Взору предстает его фронтальная панель в белом цвете, и можно сразу оценить толщину рамок вокруг его экрана – к сожалению, они видны невооруженным взглядом, так что смартфон уж точно нельзя назвать безрамочным.



Новый Xiaomi Mi A2, как и Mi A1, входит в программу Android One и потому поставляется на чистом Андроиде, без прошивки MIUI. Это позволит ему оперативно получать все обновления безопасности от Google , и он наверняка в числе первых переедет на Android 9 осенью этого года. Из коробки смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой Material UI. С точки зрения дизайна и спецификаций Xiaomi Mi A2 является точной копией уже вышедшего смартфона Mi 6X.



Это означает наличие в нем фотокамер 12+20 Мп на тыльной панели, большого экрана Full HD на 6 дюймов, быстрой зарядки батареи 3010 мАч по USB-C и процессора Qualcomm 660 на восьми вычислительных ядрах. Xiaomi Mi A2 будет продаваться с 4 или 6 Гб RAM и 32, 64 или 128 Гб постоянной памяти. Его релиз состоится до конца июля этого года по цене от 290 долларов США .