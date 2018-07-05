Гибкий смартфон Samsung Galaxy X выйдет в начале 2019

Появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy X, том самом, что с гибким экраном. Его не могли анонсировать на протяжении четырех лет, но дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки, и презентуют его уже в самом начале 2019 года.

Samsung Galaxy X

По последним данным, гибкий смартфон Samsung Galaxy X покажут на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе нового года, и на фоне этого анонс флагмана Galaxy S10 пройдет немного позже – либо в феврале на MWC 2019 в Барселоне, либо в рамках отдельного мероприятия. Samsung Galaxy X будет позиционироваться в качестве высокотехнологичного имиджевого гаджета, и миллионы долларов, потраченных на его разработку в течение всех этих лет, возместят Samsung непосредственно покупатели – цена смартфона в два счета преодолеет отметку в 1200 долларов США.

Экран устройства будет основан на матрице AMOLED со специальной гибкой подложкой, и в него встроят сканер отпечатков пальцев, поскольку данная технология сейчас в тренде. Спецификации Samsung Galaxy X не раскрываются. Добавим, что сегодня компания LG запатентовала собственный вариант гибкого смартфона, плюс в этом же направлении работают Huawei, Lenovo и ряд других компаний.

Максим Мишенев, MobileDevice


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