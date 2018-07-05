LG запатентовала складной смартфон без рамок

На данный момент разработкой складных устройств занимаются многие производители, среди которых Microsoft, Samsung, Huawei и многие другие. Не исключением стала и южнокорейская компания LG.

LG складной смартфон

Бюро патентов и товарных знаков США опубликовало патент LG, котором описывается необычный складной смартфон. На первый взгляд устройство напоминает обычный смартфон с безрамочным дисплеем. Но благодаря имеющемуся в центре шарнирному механизму, аппарат легко складывается пополам.

LG складной смартфон

Помимо того, шарнирная конструкция позволит складывать телефон под определенным углом. Для того, чтобы смартфон случайно не открылся, по краям дисплея расположены два магнита. Дисплей складного смартфона будет автоматически включатся при раскрытии, и автоматически выключаться в сложенном положении.

Также патент описывает наличие в складном устройстве двух антенн, двух динамиков и двух микрофонов. Смартфон получит и две камеры спереди и сзади. Камера, которая находится на внешней стороне закрытого дисплея, позволит снимать фото даже когда аппарат в сложенном состоянии.

Данная патентная заявка была подана LG в конце 2017 года. Пока не сообщается когда складной смартфон южнокорейского производителя появится на мобильном рынке.


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