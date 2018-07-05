Кто занимает частоты на 5G в Украине и сможет заработать на этом во время будущих тендеров

Пока украинцы празднуют первые запуски 4G, прогрессивный мир приступил к внедрению пятого поколения мобильного интернета. Частоты в подходящих для развертывания 5G диапазонах уже раздали Южная Корея и Великобритания, Испания начала процесс торгов. Также к 5G готовятся США , Германия, Франция, Польша , пишут AIN.UA .

В Украине этот стандарт может появиться уже в ближайшие пять лет, однако, как выяснила Liga.net, подходящие под 5G частоты в нашей стране уже заняты. Не исключено, что государству придется выкупать их за немалые деньги, как это было с частотами для 4G, за которые СКМ Рината Ахметова выручила 500 млн грн.

Наиболее популярный диапазон под 5G, по опыту передовых в этом плане стран — это 3,4-3,8 ГГц. И, как и в случае с 2,5-2,7 ГГц для 4G, которыми владела СКМ, частоты под пятое поколение уже заняты. Этот диапазон в Украине разделили две компании: эксклюзивная лицензия на общенациональную полосу 3,4-3,6 ГГц принадлежит Украинским Новейшим Технологиям (УТН, торговая марка FreshTel) и истекает только в ноябре 2021 года — с правом продления. Частоты в диапазоне 3,6-3,7 ГГц до 2020 года удерживает компания «Аэро Телеком», которая оформлена на Александра Старовойта и Игоря Керезя, связанного с экс-нардепом Давидом Жванией.

Кто сегодня владеет УНТ, неизвестно. Ранее основным акционером был фонд Icon Private Equity с инвестициями Виктора Пинчука, однако несколько источников на рынке сообщили Liga.net, что владелец поменялся. Согласно единому реестру, компания с августа прошлого года оформлена на новый офшор — «Карвест Холдингз Лимитед» с Британских Виргинских Островов. Конечный бенефициар – отсутствует. Любопытно, что юридический адрес УНТ – Трехсвятительская, 5/1 А. В этом же офисном здании находится «ММДС Украина» (входит в СКМ Ахметова).

«Аэро Телеком» платит за спектр рентную плату в размере 124 000 грн в месяц, УНТ — в два раза больше. Таким образом, государство получает за сдачу в аренду частот под будущее 5G несколько миллионов в год. Как отмечает Liga.net, маловероятно, что НКРСИ сможет досрочно вернуть эти частоты — в случае с лицензией «ММДС Украина» на частоты под 4G суды ни к чему не привели. Поэтому не исключено, что за 5G Украина вынуждена будет дорого заплатить.