Samsung прекратит производство бюджетных смартфонов

Согласно сообщению известного искателя утечек из Китая – MMDDJ_, компания Samsung передаст изготовление своих недорогих смартфонов стороннему производителю.
Многие популярные бренды не имеют собственного производства, а заказывают выпуск законченного изделия по своим чертежам и спецификациям на специализированных заводах. Называется эта схема OEM/ODM (Original Equipment Manufacturing (производство оригинального оборудования). Данному примеру собирается последовать и южнокорейская Samsung.
В четвертом квартале нынешнего года Samsung выпустит свой первый смартфон среднего класса, изготовленный сторонней компанией. Новинка будет производится в Китае. Аналогичной практикой уже пользуются многие популярные бренды, включая LG, HTC, Xiaomi, Meizu, Lenovo и Huawei. Например, сборка львиной доли iPhone, iPad, MacBook и других устройств Apple осуществляется тайваньской компанией Foxconn. Для Samsung изготовление смартфонов по схеме OEM/ODM будет впервые.