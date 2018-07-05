Samsung прекратит производство бюджетных смартфонов

Согласно сообщению известного искателя утечек из Китая – MMDDJ_, компания Samsung передаст изготовление своих недорогих смартфонов стороннему производителю.

Samsung Galaxy J3 и Galaxy J7

Многие популярные бренды не имеют собственного производства, а заказывают выпуск законченного изделия по своим чертежам и спецификациям на специализированных заводах. Называется эта схема OEM/ODM (Original Equipment Manufacturing (производство оригинального оборудования). Данному примеру собирается последовать и южнокорейская Samsung.

В четвертом квартале нынешнего года Samsung выпустит свой первый смартфон среднего класса, изготовленный сторонней компанией. Новинка будет производится в Китае. Аналогичной практикой уже пользуются многие популярные бренды, включая LG, HTC, Xiaomi, Meizu, Lenovo и Huawei. Например, сборка львиной доли iPhone, iPad, MacBook и других устройств Apple осуществляется тайваньской компанией Foxconn. Для Samsung изготовление смартфонов по схеме OEM/ODM будет впервые.


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