Samsung прекратит производство бюджетных смартфонов

Согласно сообщению известного искателя утечек из Китая – MMDDJ_, компания Samsung передаст изготовление своих недорогих смартфонов стороннему производителю.

Многие популярные бренды не имеют собственного производства, а заказывают выпуск законченного изделия по своим чертежам и спецификациям на специализированных заводах. Называется эта схема OEM/ODM (Original Equipment Manufacturing (производство оригинального оборудования). Данному примеру собирается последовать и южнокорейская Samsung.