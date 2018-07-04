Новый iPad может получить Face ID и Animoji

Грядущие Apple iPad могут получить систему камер TrueDepth из iPhone X, о чем стало известно из бета-версии iOS 12, – сообщает в своем аккаунте в Twitter разработчик ПО Стивен Троутон-Смит.

iPad 2018

Разработчик заметил реализацию оптимизированного под iPad фреймворка AvatarKit из iPhone X, на основе которого построены анимированные эмодзи Animoji и для работы которого необходимы камеры TrueDepth, которые также отвечают за сканер лица Face ID.

Таким образом, использование фреймворка AvatarKit в прошивке для нового поколения iPad является серьезным доказательством оснащения грядущих планшетов Face ID, которые также могут быть выполнены в новом безрамочном дизайне с «козырьком» в верхней части дисплея в стиле iPhone X и без привычной кнопки «Домой».


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