Новый iPad может получить Face ID и Animoji

Грядущие Apple iPad могут получить систему камер TrueDepth из iPhone X, о чем стало известно из бета-версии iOS 12, – сообщает в своем аккаунте в Twitter разработчик ПО Стивен Троутон-Смит.

Разработчик заметил реализацию оптимизированного под iPad фреймворка AvatarKit из iPhone X, на основе которого построены анимированные эмодзи Animoji и для работы которого необходимы камеры TrueDepth, которые также отвечают за сканер лица Face ID.