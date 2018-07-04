Пользователи App Store потратили за 10 лет $130 миллиардов

К 10-летию App Store аналитическая компания App Annie подсчитала количество загрузок, совершенное пользователями за все это время. Согласно данным, за прошедшие десять лет существования онлайн-магазина, пользователями было совершено 170 миллионов загрузок.

App Store

Сумма, потраченная пользователями в период с июля 2010 года по декабрь 2017 года, составляет $130 миллиардов.

На данный момент в App Store имеется 2,2 млн приложений. Из них, 10 тысяч приложений смогли принести "яблочному производителю" более $1 миллиона. Самыми популярными приложениями среди пользователей являются Facebook и Facebook Messenger, YouTube, Instagram и WhatsApp. По расходам пользователей лидируют Netflix, Spotify и Pandora Radio.

Больше всего потратились пользователи из США, Китая и Японии, оставив в App Store $36 млрд, $27,7 млрд и $25,2 млрд соответственно.


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