Пользователи App Store потратили за 10 лет $130 миллиардов

К 10-летию App Store аналитическая компания App Annie подсчитала количество загрузок, совершенное пользователями за все это время. Согласно данным, за прошедшие десять лет существования онлайн-магазина, пользователями было совершено 170 миллионов загрузок.

Сумма, потраченная пользователями в период с июля 2010 года по декабрь 2017 года, составляет $130 миллиардов.

На данный момент в App Store имеется 2,2 млн приложений. Из них, 10 тысяч приложений смогли принести "яблочному производителю" более $1 миллиона. Самыми популярными приложениями среди пользователей являются Facebook и Facebook Messenger, YouTube, Instagram и WhatsApp. По расходам пользователей лидируют Netflix, Spotify и Pandora Radio.