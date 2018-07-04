В Huawei придумали смарт-часы с отсеком для Bluetooth-наушников

Сетевые источники обнаружили новую патентную документацию Huawei , касающуюся разработок в области «умных» наручных часов.

На этот раз компания предложила необычное решение для хранения полностью беспроводных Bluetooth-наушников. Модули-вкладыши для левого и правого уха предлагается размещать в специальных отсеках, расположенных в области присоединения ремешка к корпусу часов.

Ещё один вариант — закрепление небольшого футляра для наушников в области застёжки на ремешке смарт-хронометра. В обоих случаях пользователи смогут быстро извлекать наушники для прослушивания музыки или ведения телефонных разговоров.

Отмечается также, что в случае помещения наушников в отсеки около циферблата их извлечение обеспечит специальный пружинный механизм.

У Huawei есть и другие любопытные разработки в сфере смарт-часов. К примеру, мы рассказывали, что компания изучает возможность оснащения смарт-хронометров специальным сенсорным ободом вокруг циферблата. Этот безель должен быть разделён на несколько сегментов, прикосновения к которым будут инициировать те или иные действия. Причём взаимодействовать пользователи смогут сразу с несколькими сегментами.



