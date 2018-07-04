Смартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУ

Компания Huawei анонсировала новую версию мощного смартфона Honor 10, с подробным обзором которого можно ознакомиться в нашем материале.

Напомним, что базовая модель Honor 10 оснащена 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 ? 1080 точек, соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части. Спереди установлена 24-мегапиксельная камера, сзади — двойная камера на базе сенсоров с 16 и 24 млн пикселей.

Аппарат несёт на борту фирменный восьмиядерный процессор Kirin 970, флеш-накопитель вместимостью 64 или 128 Гбайт. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт.

Новая модификация смартфона получила название Honor 10 GT. Главным изменением по сравнению с оригинальной версией стало наличие 8 Гбайт ОЗУ, за счёт чего несколько выросло общее быстродействие при высокой нагрузке.

Кроме того, в аппарате Honor 10 GT реализована поддержка фирменных средств GPU Turbo, которые существенно повышают производительность графической подсистемы. Прирост, как утверждается, может достигать 60 %.

В продажу смартфон Honor 10 GT поступит 24 июля. Цена пока не уточняется, но, по всей видимости, она составит около 430 долларов США .



