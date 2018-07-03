Представлен мощный смартфон Huawei Honor 10 GT

В Китае прошел анонс нового смартфона Huawei Honor 10 GT с 8 Гб оперативной памяти и сильно переработанной прошивкой. Это первый мобильник под суббрендом Honor, получивший столь большой объем ОЗУ.

Новый Huawei Honor 10 GT комплектуется технологией Turbo, за счет которой при необходимости производительность видеокарты повышается на 60 процентов, и она же отвечает за лютую экономию энергии в простое – расход заряда снижается на 30 процентов. Также у смартфона есть программное обеспечение AIS для улучшения работы всех фотокамер, присутствующих в нем, а их здесь три – 24 Мп для селфи и 16+20 Мп для обычных фотоснимков.

Поддерживаются портретная съемка и разблокировка смартфона по лицу. Huawei Honor 10 GT работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1, питается от батареи 3320 мАч с очень быстрой зарядкой менее чем за 1 час и комплектуется флагманским процессором Kirin 970 со встроенным искусственным интеллектом. Экран смартфона имеет диагональ 5,85 дюйма и разрешение Full HD, а памяти у него 8 Гб RAM и 64 или 128 Гб ROM. Стоимость Huawei Honor 10 GT и дата его появления в международной рознице не уточняются.

Максим Мишенев, MobileDevice


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