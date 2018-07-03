Samsung Galaxy Note9 показали со всех сторон в чехле

В сети появились фото-рендеры готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note9. На изображениях показаны лицевая и тыльная стороны грядущей новинки в чехле.

Как видно на снимках, Galaxy Note9 сохранит дизайн предшественников и получит изогнутый по бокам экран с очень тонкими рамками по всему периметру. Дактилоскопический сканер теперь расположится на задней панели, под основной камерой. На боковых гранях будут находится клавиши регулировки громкости и кнопка вызова Bixby.

Предположительно, Samsung Galaxy Note9 оснастят 6,4-дюймовым экраном Infinity Display на базе технологии S-AMOLED. Аппаратной основой новинки станет процессор Exynos 9810 или Snapdragon 845 (в зависимости от региона). Объем оперативной памяти будет составлять 6 ГБ, объем встроенного флэш-накопителя – до 256 ГБ. Возможно, будет доступна и версия с 8/512 ГБ памяти.

Ёмкость аккумулятора достигнет 3850 мАч. Также заявлена поддержка стилуса S Pen, оснащенного беспроводным интерфейсом Bluetooth. Теперь стилус можно будет использовать для управления камерой, музыкой и даже в играх.

Анонс Samsung Galaxy Note9 состоится в Бруклине (Нью-Йорк) 9 августа.