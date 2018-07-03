Samsung Galaxy Note9 показали со всех сторон в чехле

В сети появились фото-рендеры готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note9. На изображениях показаны лицевая и тыльная стороны грядущей новинки в чехле.

Galaxy Note9

Как видно на снимках, Galaxy Note9 сохранит дизайн предшественников и получит изогнутый по бокам экран с очень тонкими рамками по всему периметру. Дактилоскопический сканер теперь расположится на задней панели, под основной камерой. На боковых гранях будут находится клавиши регулировки громкости и кнопка вызова Bixby.

Samsung Galaxy Note9

Предположительно, Samsung Galaxy Note9 оснастят 6,4-дюймовым экраном Infinity Display на базе технологии S-AMOLED. Аппаратной основой новинки станет процессор Exynos 9810 или Snapdragon 845 (в зависимости от региона). Объем оперативной памяти будет составлять 6 ГБ, объем встроенного флэш-накопителя – до 256 ГБ. Возможно, будет доступна и версия с 8/512 ГБ памяти.

Ёмкость аккумулятора достигнет 3850 мАч. Также заявлена поддержка стилуса S Pen, оснащенного беспроводным интерфейсом Bluetooth. Теперь стилус можно будет использовать для управления камерой, музыкой и даже в играх.

Анонс Samsung Galaxy Note9 состоится в Бруклине (Нью-Йорк) 9 августа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине вступило в силу решение об улучшении работы 4GВ Украине вступило в силу решение об улучшении работы 4G
Samsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплееSamsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Xiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фотоXiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фото
Vivo создала в 10 раз более точный 3D-сканер лица, чем в iPhone XVivo создала в 10 раз более точный 3D-сканер лица, чем в iPhone X
Samsung Galaxy Note9 представят 9 августаSamsung Galaxy Note9 представят 9 августа
Блок рекламы


Похожие новости
Флагман Samsung Galaxy Note 9 показали в фирменных чехлахФлагман Samsung Galaxy Note 9 показали в фирменных чехлах
Samsung Galaxy On6: смартфон с 5,6-дюймовым экраном Super AMOLEDSamsung Galaxy On6: смартфон с 5,6-дюймовым экраном Super AMOLED
iPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видеоiPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видео
Xiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фотоXiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фото
У Samsung Galaxy Note 9 появилась дата анонсаУ Samsung Galaxy Note 9 появилась дата анонса
Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спорApple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор
Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефонСмарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон
Samsung Galaxy Note9 представят 9 августаSamsung Galaxy Note9 представят 9 августа
Samsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплееSamsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Vivo Nex разобрали и показали конструкцию выдвижной камерыVivo Nex разобрали и показали конструкцию выдвижной камеры
Последние новости
Подгружаем последние новости