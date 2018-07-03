OnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 год

Генеральный директор OnePlus Пит Ло (Pete Lau) обозначил сроки анонса первого смартфона компании, поддерживающего работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

По его словам, такой аппарат выйдет уже в следующем году. Глава OnePlus сообщил, что компания работает над 5G-смартфоном совместно с американскими операторами. Логично предположить, что устройство поначалу будет представлено прежде всего на рынке США .

Наблюдатели полагают, что поддержка 5G будет реализована в смартфонах OnePlus 7/7T. Скорее всего, соответствующую функциональность обеспечит 5G-модем Qualcomm Snapdragon X50. Дело в том, что именно процессоры Qualcomm применяются в аппаратах OnePlus.

Нужно отметить, что смартфоны с поддержкой 5G готовят многие другие производители. В их число входят Huawei , Oppo, Vivo, ZTE и пр. Причём некоторые компании рассчитывают представить 5G-аппараты уже до конца текущего года.

Участники рынка говорят, что 2018 год знаменует собой начало коммерческого использования технологии 5G. Сети пятого поколения обеспечат резкий скачок скоростей передачи данных и снижение задержек. По сравнению с нынешними системами такие сервисы смогут обслуживать намного большее количество устройств на единицу площади.



