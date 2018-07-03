Слухи: новые iPhone предложат поддержку двух SIM-карт и высокую производительность

В последние месяцы рынок Android был очень насыщен событиями и необычными новинками вроде аппаратов с выдвижными камерами от Vivo и Oppo или игрового ASUS ROG Phone. Что же собирается предложить Apple в этом году помимо закономерного развития iPhone X? Согласно новым утечкам, компания тоже собирается несколько отойти от канонов и сделает ставку не только на рост производительности, но и на поддержку двух SIM-карт.

Концепция смартфонов с двумя SIM-картами существует давно и стала на многих рынках стандартом даже для флагманов, но до сих пор ни один аппарат Apple не поддерживал подобной функции. Видимо, в Купертино всё же решили, пусть и с большим запозданием, но ответить на нужды рынка. Впрочем, сделано будет это не вполне обычным образом.

Согласно китайским источникам, Apple будет придерживаться двух подходов в деле интеграции поддержки второй SIM-карты. В Китае компания последует стандартной для Android-аппаратов практике: iPhone для этого огромного рынка получат лоток для двух SIM-карт. Однако в США (и, видимо, на рынках других развитых стран) будет использован новый принцип: iPhone оснастят обычным лотком для одной SIM-карты, а поддержка второй будет реализована через Apple SIM.

Технология Apple SIM уже используется в последних планшетах iPad и часах Apple Watch и представляет собой виртуальную SIM-карту, которую можно перезаписать (при условии поддержки данной возможности сотовым оператором). Таким элегантным способом компания предложит пользователям новых iPhone дополнительную гибкость, например, во время путешествий.

В Китае Apple SIM не поддерживается, так что там приходится прибегать к традиционному способу. Любопытно, что, согласно слухам, речь идёт о функции Dual SIM Dual Standby, которая не позволяет одновременно принимать звонки с двух SIM-карт. Причём поддержка технологии распространяется только на 6,5-дюймовый iPhone X Plus и удешевлённый iPhone c 6,1-дюймовым ЖК-экраном, а iPhone X 2018 якобы останется не у дел.

Вторым ключевым новшеством смартфонов Apple этого года будет существенно возросшая производительность за счёт применения новой однокристальной системы Apple A12 — одного из первых массовых чипов, выпущенных с соблюдением передовых 7-нм полупроводниковых норм TSMC. Также новые аппараты получат увеличенный до 4 Гбайт объём ОЗУ.

Впрочем, удешевлённый 6,1-дюймовый iPhone будет оснащаться прошлогодним A11 и 3 Гбайт ОЗУ, хотя производительность за счёт роста частоты может быть слегка увеличена — на 10 %. Стоит помнить, что речь идёт о слухах, и Apple до сентября ничего официально подтверждать не будет.



