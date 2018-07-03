Смартфон Vivo Z1i оснащён дисплеем с вырезом и двойной камерой
Компания Vivo подготовила к выпуску смартфон среднего уровня Z1i, функционирующий под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.
Аппарат полагается на процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт.
Новинка наделена 6,26-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 2280 ? 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез, в котором располагается 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Смартфон получил сдвоенную основную камеру на базе сенсоров с 13 и 2 млн пикселей. В тыльной части корпуса установлен дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.
Флеш-модуль рассчитан на хранение 128 Гбайт информации. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3260 мА·ч. Габариты составляют 154,81 ? 75,03 ? 7,89 мм, вес — 149,3 грамма.
Смартфон Vivo Z1i будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — красном и чёрном. Ориентировочная цена — 290 долларов США.
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