Расходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google Play

Аналитическая компания App Annie представила отчет о работе магазина приложений App Store, подготовленный к его грядущему десятилетию. Отчет содержит анализ загрузок, расходов потребителей и прочие данные за первые 10 лет существования App Store.

Согласно отчету, на май 2018 года, в App Store доступно более 2 млн приложений, а с июля 2010 года по декабрь 2017 года пользователи потратили в нем около $130 млрд.

В 2017 году число загрузок в App Store достигло 30,5 млрд, а объем расходов пользователей по всему миру — $42,5 млрд. При этом расходы потребителей в App Store почти вдвое больше, чем в Google Play, несмотря на меньшее количество устройств:

В сравнении с Google Play, на магазин от Apple приходится меньшее количество загрузок, но большая часть расходов. При этом большая часть трат приходится на пользователей из Азиатско-Тихоокеанского региона.

На некоторых рынках пользователи устанавливают на iPhone около 100 приложений ежемесячно, при этом используют не более 42. Например, во Франции среднемесячное количество установленных на iPhone приложений составляет 114 штук, но используются из них всего 39. В Индонезии устанавливаются 113 приложений, а используются — 42, а в Южной Корее — 112 и 40 соответственно.

Топ самых популярных приложений за все время работы App Store возглавляют Facebook, Facebook Messenger, YouTube, Instagram и WhatsApp: