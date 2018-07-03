Расходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google Play

Аналитическая компания App Annie представила отчет о работе магазина приложений App Store, подготовленный к его грядущему десятилетию. Отчет содержит анализ загрузок, расходов потребителей и прочие данные за первые 10 лет существования App Store.

Согласно отчету, на май 2018 года, в App Store доступно более 2 млн приложений, а с июля 2010 года по декабрь 2017 года пользователи потратили в нем около $130 млрд.

В 2017 году число загрузок в App Store достигло 30,5 млрд, а объем расходов пользователей по всему миру — $42,5 млрд. При этом расходы потребителей в App Store почти вдвое больше, чем в Google Play, несмотря на меньшее количество устройств:

В сравнении с Google Play, на магазин от Apple приходится меньшее количество загрузок, но большая часть расходов. При этом большая часть трат приходится на пользователей из Азиатско-Тихоокеанского региона.

На некоторых рынках пользователи устанавливают на iPhone около 100 приложений ежемесячно, при этом используют не более 42. Например, во Франции среднемесячное количество установленных на iPhone приложений составляет 114 штук, но используются из них всего 39. В Индонезии устанавливаются 113 приложений, а используются — 42, а в Южной Корее — 112 и 40 соответственно.

Топ самых популярных приложений за все время работы App Store возглавляют Facebook, Facebook Messenger, YouTube, Instagram и WhatsApp:

Напомним, согласно последнему отчету App Annie, в I квартале 2018 года Google Play удалось несколько сократить разрыв в доходах с App Store. В первые три месяца 2018 года расходы пользователей на приложения из Google Play выросли на 25% в годовом сравнении. У App Store показатель роста оказался меньшим – 20%.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине вступило в силу решение об улучшении работы 4GВ Украине вступило в силу решение об улучшении работы 4G
Samsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплееSamsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Xiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фотоXiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фото
Vivo создала в 10 раз более точный 3D-сканер лица, чем в iPhone XVivo создала в 10 раз более точный 3D-сканер лица, чем в iPhone X
Samsung Galaxy Note9 представят 9 августаSamsung Galaxy Note9 представят 9 августа
Блок рекламы


Похожие новости
Приложение Uber в Украине скачали 2,5 млн пользователей
Google выпустил AR-приложение для повседневных измеренийGoogle выпустил AR-приложение для повседневных измерений
LG Display произведёт 2–4 млн дисплеев для 6,5-дюймового iPhoneLG Display произведёт 2–4 млн дисплеев для 6,5-дюймового iPhone
Google вложила $22 млн в ОС для кнопочных телефонов KaiOSGoogle вложила $22 млн в ОС для кнопочных телефонов KaiOS
Дизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL раскрыт на видеоДизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL раскрыт на видео
Смартфон Moto Z3 Play вышел в версии с увеличенным объёмом памятиСмартфон Moto Z3 Play вышел в версии с увеличенным объёмом памяти
Смартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажуСмартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажу
Google запустил Центр подписок в Google PlayGoogle запустил Центр подписок в Google Play
Apple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователейApple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователей
Google выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много летGoogle выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много лет
Последние новости
Подгружаем последние новости