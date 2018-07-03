Google выпустил AR-приложение для повседневных измерений
Google
Для измерения объектов Measure использует пространственные функции ARCore. С помощью приложения можно:
- Измерять длину и высоту объектов. Например, ширину кабинета или высоту стола;
- Переключаться между имперскими и метрическими единицами измерений;
- Сохранять снимки измерений для последующего просмотра.
Чтобы измерить объект, достаточно навести на него камеру устройства и выбрать инструмент для измерения высоты или длины.
При этом следует учитывать, что приложение предоставляет оценочные значения, а не точные.
Напомним, что в мае Google выпустил
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Mobile
02.07.2018 19:07