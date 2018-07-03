Google выпустил AR-приложение для повседневных измерений

Google выпустил новое AR-приложение, с помощью которого можно измерять объекты реального мира. Новинка получила название Measure и доступна для Android-смартфонов с поддержкой платформы ARCore.

Для измерения объектов Measure использует пространственные функции ARCore. С помощью приложения можно:

Измерять длину и высоту объектов. Например, ширину кабинета или высоту стола;

Переключаться между имперскими и метрическими единицами измерений;

Сохранять снимки измерений для последующего просмотра.

Чтобы измерить объект, достаточно навести на него камеру устройства и выбрать инструмент для измерения высоты или длины.

При этом следует учитывать, что приложение предоставляет оценочные значения, а не точные.