Смартфон Huawei Nova 3 получит четыре камеры

Как мы уже сообщали, компания Huawei готовит к выпуску смартфон Nova 3 на новом процессоре Kirin 710 с восемью вычислительными ядрами. Теперь характеристики этого аппарата раскрыл Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Новинка получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2340 ? 1080 точек. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить карту microSD.

Говорится о наличии четырёх камер. Сдвоенный фронтальный блок объединит сенсоры с 24 и 2 млн пикселей. В состав двойной тыльной камеры войдут датчики с 24 и 16 млн пикселей.

В задней части корпуса расположится дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3650 мА·ч.

Указаны габариты и вес — 157 ? 73,7 ? 7,3 мм и 166 граммов. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo.

Смартфон Huawei Nova 3 будет предлагаться в нескольких вариантах цветового исполнения, в том числе в синем и золотистом. Сертификация TENAA означает, что анонс новинки уже не за горами. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.



